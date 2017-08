Wer setzt sich durch – Option888 oder IQ Option

Option888 bietet eine schnelle und einfache Kontoeröffnung an. Erste Erfahrungen können mit dem Demokonto gesammelt werden. Das weitere Handeln wird über die bekannte TechFinancials-Plattform abgewickelt, die von zahlreichen, seriösen Brokern verwendet wird und für ihre Anwenderfreundlichkeit und Stabilität bekannt ist. Alle verfügbaren Ein- und Auszahlungsmethoden erklärt Ihnen die Plattform Option888 ausführlich und verständlich. Mit der „Early Closure“ Funktion werden zudem größere Verluste abgewendet. Als besonderes Plus können Sie sich mit täglichen Finanznewslettern fortbilden, sowie den deutschsprachigen Support in Anspruch nehmen.

IQ Option: Eine ideale Plattform zum Handeln mit binären Optionen

IQ Option ist bekannt als moderner, innovativer Anbieter, der als Global Player seinen Kunden den Zugang zu Kursen auf über 6.000 Märkten bietet. Der bekannte Online Broker bietet unter anderem auch den Handel von Aktien, CFDs, ETFs und Währungen an.

Einfacher Handel mit IQ Option

Der Handel mit binären Optionen gestaltet sich mit IQ Option einfach: Die Plattform macht es Ihnen möglich schnell auf fallende oder steigende Kurse einzugehen. In nur einer Minute erfahren Sie schon den Ertrag und das Anlageergebnis. Durch diesen schnellen Handel können Sie auch schnellen Gewinn machen. Darüber hinaus haben Sie bei Ihren Einsätzen nur ein geringen Risiko. Sie können nicht mehr verlieren, als Sie einsetzen. IQ Options bietet den Nutzern an, das mithilfe von 10 US Dollar zu testen und verspricht, dass der Nutzer mit festen Erträgen profitiert und das mit einen Ertrag von bis zu 85 Prozent pro Handel. Eine visuelle Umsetzung in Form von Timern und Charts macht es möglich schnell und einfach Ergebnisse einzusehen.

IQ Option macht es dem User möglich auch unterwegs zu Handeln. Eine mobile Version von IQ Option ist für Android und iOS verfügbar. Damit können Sie nicht nur von Zuhause aus sondern auch unterwegs von den leistungsstarken und spannenden Apps profotieren und so Sie jede Chance einen Handel einzugehen nutzen können.

Für wen eignet sich IQ Option?

Durch die Vielzahl von Funktionen eigenet sich IQ Option für eine große Bandbreite von Usern. Allerdings kann man sagen, dass diese Plattform vor allem für Nutzer eignen, die einen schnellen Handel bevorzugen. Außerdem eignet IQ Option sich für Menschen, die Sicherheit beim Handel brauchen, denn Sie können beim Handel nicht mehr als Ihren Einsatz verlieren.

Es eignet sich auch für Anfänger im Handel mit binären Optionen, denn da Sie ausschließlich auf fallende oder steigende Optionen spekulieren können, vereinfacht dies das Prinzip des Handels. Darüber hinaus bietet IQ Option auch ein umfangreiches und kostenloses Schulungsprogramm an, sodass auch Anfänger schnell zu richtigen Profis werden.